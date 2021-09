Челси одержал 600 побед в АПЛ. Больше только у МЮ

В матче 4-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" разгромил "Астон Виллу" со счетом 3:0.

Эта победа стала для "пенсионеров" 600-й в рамках АПЛ. Больше только у "Манчестер Юнайтед" - у "красных дьяволов" 690 побед.

