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Челси одержал 600 побед в АПЛ. Больше только у МЮ
У Юнайтед 690 побед
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Англии лондонский
Эта победа стала для "пенсионеров" 600-й в рамках АПЛ. Больше только у "Манчестер Юнайтед" - у "красных дьяволов" 690 побед.
600 - Chelsea have recorded their 600th win in the Premier League, joining Manchester United (690) as the only teams to reach this tally in the competition. Milestone. pic.twitter.com/hWsnFo1sSV— OptaJoe (@OptaJoe) September 11, 2021
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