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Челси одержал 600 побед в АПЛ. Больше только у МЮ

Англия
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У Юнайтед 690 побед

Челси одержал 600 побед в АПЛ. Больше только у МЮ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 4-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" разгромил "Астон Виллу" со счетом 3:0.

Эта победа стала для "пенсионеров" 600-й в рамках АПЛ. Больше только у "Манчестер Юнайтед" - у "красных дьяволов" 690 побед.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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