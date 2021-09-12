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Триумфальное возвращение Криштиану. МЮ - Ньюкасл 4:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, чемпионат Англии, 11 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, которые встречались в четвертом туре АПЛ. Конечно, этот поединок был в центре внимания, ведь в составе красных дьяволов вышел Криштиану Роналду. И он оправдал надежды, оформив дубль. Впрочем, лучший гол в этом матче забил Бруну Фернандеш - его выстрел стоит особого внимания. МЮ пока делит первое место вместе с Челси.
Английская Премьер-лига. 4-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 4:1
Голы: Криштиану Роналду 45+2, 62, Бруно Фернандеш 80, Джесси Лингард 90+2 - Хавьер Манкильйо 56
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