Счет не по игре. Челси - Астон Вилла 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча четвертого тура АПЛ, в котором "Челси" разгромил "Астон Виллу". Гости очень сильно хотели забить и даже создали больше атак, однако мастерство "аристократов" сделало такую ​​большую разницу в счете. В Лукаку за 90 минут было полтора момента, из которых он записал в свой актив первый дубль в футболке "Челси". А Ковачич подстерег ошибку Тайрона Мингса, в касание переправив подарок в сетку ворот бирмингемцев. Отдельное "спасибо" Тухель должен сказать Эдуару Мэнди, который весь поединок спасал хозяев.

"Челси" - "Астон Вилла" 3:0

Голы: Лукаку 15, 90+3, Ковачич 49