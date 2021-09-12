Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Счет не по игре. Челси - Астон Вилла 3:0. Видео голов и обзор матча
Класс решил исход встречи
Фейсбук Челсі/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча четвертого тура АПЛ, в котором "Челси" разгромил "Астон Виллу". Гости очень сильно хотели забить и даже создали больше атак, однако мастерство "аристократов" сделало такую большую разницу в счете. В Лукаку за 90 минут было полтора момента, из которых он записал в свой актив первый дубль в футболке "Челси". А Ковачич подстерег ошибку Тайрона Мингса, в касание переправив подарок в сетку ворот бирмингемцев. Отдельное "спасибо" Тухель должен сказать Эдуару Мэнди, который весь поединок спасал хозяев.
"Челси" - "Астон Вилла" 3:0
Голы: Лукаку 15, 90+3, Ковачич 49
Популярное сейчас
- Победы Динамо и Шахтера, гол Яремчука, дубль Роналду. Главные новости за 11 сентября
- Яремчук вышел на замену и через 4 минуты забил. ВИДЕО
- Шахтер - Днепр-1 2:0. Погоня за лидером продолжается
- "Для травмы ему достаточно поздороваться", или Игра через боль Маленького Моцарта
- Роскошная красотка, которая украла сердце главной восходящей звезды сборной Чехии. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
Новости по теме
- 21:28 Зарубежные Юркий хорват и бельгийский великан вытащили уставших пенсионеров. АПЛ. Челси – Астон Вилла 3:0
- 11:54 Прогнозы на футбол Заточив зуб. Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 11.09.2021
- 12:30 Зарубежные Манчестер Сити снова будет чемпионом? Чего ожидать от нового сезона АПЛ