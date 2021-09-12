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Лестер - Манчестер Сити 0:1. Видео гола и обзор матча
"Горожане" все же дожали соперника
Фейсбук Ман Сіті/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор поединка четвертого тура АПЛ в котором "Лестер" на своем поле принимал "Манчестер Сити". Гости постоянно держали оборону "лис" в напряжении и создавали множество моментов. Правда, исход матча решил рикошет: мяч от ноги Союнчу полетел к Бернарду Силвы, а тот уже попал в ворота. Стоит отметить, что хозяева тоже отметились в этой встрече, но Варди немного залез в офсайд. Зинченко на поле снова не вышел.
"Лестер" - "Манчестер Сити" 0:1 (0:0)
Гол: Бернарду Силва 62
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