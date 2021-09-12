Лестер - Манчестер Сити 0:1. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор поединка четвертого тура АПЛ в котором "Лестер" на своем поле принимал "Манчестер Сити". Гости постоянно держали оборону "лис" в напряжении и создавали множество моментов. Правда, исход матча решил рикошет: мяч от ноги Союнчу полетел к Бернарду Силвы, а тот уже попал в ворота. Стоит отметить, что хозяева тоже отметились в этой встрече, но Варди немного залез в офсайд. Зинченко на поле снова не вышел.

"Лестер" - "Манчестер Сити" 0:1 (0:0)

Гол: Бернарду Силва 62