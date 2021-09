Погба установил рекорд по ассистам в первых четырех турах АПЛ

Вчера, 12 сентября, "Манчестер Юнайтед" принимал "Ньюкасл" в рамках четвертого тура АПЛ. Все внимание было приковано к Криштиану Роналду, который вчера дважды отличился в воротах "сорок". Однако в этом же матче полузащитник "манкунианцев" Погба оформил дубль с ассистов и помог забить Бруно Фернандешу и Джесси Лингарду.

Таким образом, общее количество результативных передач Погба в этом сезоне достигла семи. Еще четыре раза он ассистировал в поединке против "Лидса" и еще однажды - против "Саутгемптона". Больше француза никто не делал такое количество ассистов в стартовых четырех турах за всю историю АПЛ.

10 - Paul Pogba is the only player to have recorded as many as 10 assists in the Premier League in 2021, while his seven assists in Man Utd's opening four games is the most any player has registered in the first four matches of a Premier League season. Creator. pic.twitter.com/J1L9ZK1nrM