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Погба установил рекорд по ассистам в первых четырех турах АПЛ

Англия
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Француз творит историю

Погба установил рекорд по ассистам в первых четырех турах АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Вчера, 12 сентября, "Манчестер Юнайтед" принимал "Ньюкасл" в рамках четвертого тура АПЛ. Все внимание было приковано к Криштиану Роналду, который вчера дважды отличился в воротах "сорок". Однако в этом же матче полузащитник "манкунианцев" Погба оформил дубль с ассистов и помог забить Бруно Фернандешу и Джесси Лингарду.

Таким образом, общее количество результативных передач Погба в этом сезоне достигла семи. Еще четыре раза он ассистировал в поединке против "Лидса" и еще однажды - против "Саутгемптона". Больше француза никто не делал такое количество ассистов в стартовых четырех турах за всю историю АПЛ.

Также для Поля передача на Лингард стала 10-й в 2021 году в АПЛ. Пока он является лидером по этому показателю.

Напомним, что контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета следующего года. Этот сезон может стать последним для полузащитника в составе "красных дьяволов".

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В статье: Поль Погба АПЛ Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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