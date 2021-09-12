Погба установил рекорд по ассистам в первых четырех турах АПЛ

Вчера, 12 сентября, "Манчестер Юнайтед" принимал "Ньюкасл" в рамках четвертого тура АПЛ. Все внимание было приковано к Криштиану Роналду, который вчера дважды отличился в воротах "сорок". Однако в этом же матче полузащитник "манкунианцев" Погба оформил дубль с ассистов и помог забить Бруно Фернандешу и Джесси Лингарду.

Таким образом, общее количество результативных передач Погба в этом сезоне достигла семи. Еще четыре раза он ассистировал в поединке против "Лидса" и еще однажды - против "Саутгемптона". Больше француза никто не делал такое количество ассистов в стартовых четырех турах за всю историю АПЛ.

10 - Paul Pogba is the only player to have recorded as many as 10 assists in the Premier League in 2021, while his seven assists in Man Utd's opening four games is the most any player has registered in the first four matches of a Premier League season. Creator. pic.twitter.com/J1L9ZK1nrM — OptaJoe (@OptaJoe) September 11, 2021

Также для Поля передача на Лингард стала 10-й в 2021 году в АПЛ. Пока он является лидером по этому показателю.

Напомним, что контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета следующего года. Этот сезон может стать последним для полузащитника в составе "красных дьяволов".