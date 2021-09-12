Ман Сити навяжет борьбу Ман Юнайтед за 100-миллионного опорника Вест Хэма

Опорный полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс продолжает быть трансферной целью для европейских грандов. "Манчестер Юнайтед" считал, что у него большие шансы оформить переход англичанина уже в ближайшее время, однако в борьбу готов включиться "Манчестер Сити". Об этом сообщает The Sun.

"Горожане" следят за Райсом еще с начала его профессиональной карьеры, когда он выступал на позиции центрального защитника. Сейчас "МС" планирует его приобрести, чтобы заменить 37-летнего Фернандиньо, для которого текущий сезон, скорее всего, станет последним в составе команды Пепа Гвардиолы.

"Вест Хэм" хочет получить за Деклана 100 млн фунтов (117,5 млн евро), однако аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 70 млн евро.

Отметим, что контракт Райса с "молотобойцами" действителен до лета 2024-го года.