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Стало известно, кто может заменить Артету в Арсенале
Есть сразу две кандидатуры
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета может покинуть свой пост уже до конца текущего сезона.
Руководство лондонского клуба рассматривает возможность пригласить вместо испанца Брендана Роджерса из "Лестера" или Кристофа Галтье из "Ниццы", который в прошлом сезоне стал чемпионом Франции с "Лиллем".
Вчера "Арсенал" одержал первую победу в текущем сезоне, в четвертом туре обыграв "Норвич" (1:0).
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Источник:TeamTalk
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