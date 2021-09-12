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Стало известно, кто может заменить Артету в Арсенале

Англия
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Есть сразу две кандидатуры

Стало известно, кто может заменить Артету в Арсенале

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета может покинуть свой пост уже до конца текущего сезона.

Руководство лондонского клуба рассматривает возможность пригласить вместо испанца Брендана Роджерса из "Лестера" или Кристофа Галтье из "Ниццы", который в прошлом сезоне стал чемпионом Франции с "Лиллем".

Вчера "Арсенал" одержал первую победу в текущем сезоне, в четвертом туре обыграв "Норвич" (1:0).

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В статье: Брендан Роджерс Арсенал (Лондон) Микель Артета Кристоф Галтье
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Источник:
TeamTalk

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