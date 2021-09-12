Тухель - о Сауле: Он допускал серьезные ошибки, не мог адаптироваться к интенсивности игры

Наставник "Челси" Томас Тухель дал комментарий о дебюте Сауля Ньигеса в матче 4-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (3:0):

"Я чувствовал, что ему тяжело. Он допускал серьезные ошибки, ошибался в передачах, не мог адаптироваться к интенсивности игры. Видно, что Сауль еще не до конца адаптировался. Я целиком несу ответственность за это. Я думал, что Сауль сможет выйти на поле и помочь нам. Потом я решил, что лучше его заменить, но этот матч никак не сказывается на моем мнении об этом футболисте", - сказал Тухель.