АПЛ. Лидс - Ливерпуль 0:3. Реализация вернулась

“Ливерпуль” присоединился к “Челси” и “Манчестер Юнайтед” на вершине турнирной таблице, уступая МЮ только в количестве забитых мячей. “Красные” провели хороший матч с “Лидсом”, Салах забил свой сотый гол в английской Премьер-лиге, но игра была омрачена серьезной травмой 18-летнего хавбека “Ливерпуля” Харви Эллиотта.

Команды с первых минут предложили высокие скорости, интенсивность была на пределе, вертикальность атак, атмосфера на трибунах – все было по высшему разряду.

“Лидс” ни в чем не уступал “Ливерпулю” в стартовом отрезке игры, и именно команда Марсело Бьелсы создала первый момент в матче. Рафинья выполнил проход по флангу, и нашел пасом свободного Родриго. Никто не мешал испанцу пробивать с 15 метров, но форвард “Лидса” сыграл крайне неудачно, отправив мяч легким ударом прямо в руки Алиссону.

“Ливерпуль” ответил моментом Жоты. Португальцу не хватило нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до заброса Салаха в штрафную.

Первый гол в ворота “Лидса” получился классным. Команды Бьелсы играет в персональный прессинг, и беда начинается, если центрбек соперника активно подключается к атаке и проходит первую волну прессинга. Это сделал Матип. Он протащил мяч до штрафной “Лидса”, сыграв в стенку с Салахом, а затем отправил мяч на фланг Александер-Арнольду – кросс низом от Трента и Салах забивает свой сотый гол в АПЛ.

100 - Mohamed Salah is the 30th player to have scored 100 Premier League goals, with only four players reaching the milestone in fewer appearances than the Egyptian. King. #LEELIV pic.twitter.com/sSGKd7F9V4