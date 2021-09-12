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АПЛ. Лидс - Ливерпуль 0:3. Реализация вернулась
Голы Салаха, Фабиньо и Мане принесли красным победу в Йоркшире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Ливерпуль” присоединился к “Челси” и “Манчестер Юнайтед” на вершине турнирной таблице, уступая МЮ только в количестве забитых мячей. “Красные” провели хороший матч с “Лидсом”, Салах забил свой сотый гол в английской Премьер-лиге, но игра была омрачена серьезной травмой 18-летнего хавбека “Ливерпуля” Харви Эллиотта.
Команды с первых минут предложили высокие скорости, интенсивность была на пределе, вертикальность атак, атмосфера на трибунах – все было по высшему разряду.
“Лидс” ни в чем не уступал “Ливерпулю” в стартовом отрезке игры, и именно команда Марсело Бьелсы создала первый момент в матче. Рафинья выполнил проход по флангу, и нашел пасом свободного Родриго. Никто не мешал испанцу пробивать с 15 метров, но форвард “Лидса” сыграл крайне неудачно, отправив мяч легким ударом прямо в руки Алиссону.
“Ливерпуль” ответил моментом Жоты. Португальцу не хватило нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до заброса Салаха в штрафную.
Первый гол в ворота “Лидса” получился классным. Команды Бьелсы играет в персональный прессинг, и беда начинается, если центрбек соперника активно подключается к атаке и проходит первую волну прессинга. Это сделал Матип. Он протащил мяч до штрафной “Лидса”, сыграв в стенку с Салахом, а затем отправил мяч на фланг Александер-Арнольду – кросс низом от Трента и Салах забивает свой сотый гол в АПЛ.
100 - Mohamed Salah is the 30th player to have scored 100 Premier League goals, with only four players reaching the milestone in fewer appearances than the Egyptian. King. #LEELIV pic.twitter.com/sSGKd7F9V4— OptaJoe (@OptaJoe) September 12, 2021
Гол стал нокдауном для “Лидса”. Буквально за несколько минут “Ливерпуль” мог забить второй и третий мяч. Мане не удалось попасть в пустые ворота, дважды неплохо пробивал Эллиотт, Ван Дейк опасно подключился после углового.
В прошлом сезоне плохая реализация не раз вылезла боком “Ливерпулю”. На радость болельщикам “красных” второй гол был забит довольно-таки быстро. Удачно подключился к корнеру Фабиньо.
Вскоре после второго гола на поле должен был выйти Хендерсон, и вероятно он должен был заменить Эллиотта. Но тинейджер “Ливерпуля” не смог покинуть поле сам – 18-летний воспитанник “красных” получил тяжелую травму после подката Стрейка. Рефери Крейг Поусон не остановил игру, и первым серьезность ситуации осознал Салах, подзывая врачей как можно быстрее оказать помощь Эллиотту. В какой степени Стрейк виноват в травме? С этических причин, повторов не было. Но Поусон услышал подсказку VAR и показал защитнику “Лидса” красную карточку.
Pic from Harvey Elliott’s Instagram. Here’s to a speedy recovery. Such a great kid with so much talent. He’s got many, many years ahead lighting up the Premier League. #LFC pic.twitter.com/XUSUzr0Rjg— James Pearce (@JamesPearceLFC) September 12, 2021
Фактически игра была сделана, оставалась только единственная интрига – забьет ли свой гол Садио Мане. В итоге сенегальцу с десятой попытки удалось поразить ворота Мелье.
3:0. “Лидс” остается с двумя пунктами на четвертом с конца месте. После первого забитого гола “Ливерпуль” не давал усомниться в победителе матча.
Чемпионат Англии, четвертый тур. Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” – “Ливерпуль” 0:3
Голы: Салах 20, Фабиньо 50, Мане 90+2
“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте (Стрейк 33), Купер, Фирпо – Филлипс – Рафинья, Даллас, Родриго (Робертс 46), Харрисон (Джеймс 68) – Бэмфорд
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Тиаго Алькантара (Кейта 90+4), Фабиньо, Эллиотт (Хендерсон 63) – Мане, Жота (Окслейд-Чемберлен 82), Салах
Предупреждения: Купер 12, Льоренте 31 – Фабиньо 15
Удаление: Стрейк 60
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