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Защитник Лестера: Реал - это честь, команда мечты
Фофана хотел бы выступать за "сливочных"
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник молодежной сборной Франции и "Лестера" Уэсли Фофана рассказал, что хотел бы в будущем выступать за мадридский "Реал".
"Слухи о "Реале" – честь для меня, ведь это команда моей мечты.
Это крупнейший клуб мира, и я мечтаю о том, чтобы играть за него", – рассказал Фофана.
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Источник:Marca
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