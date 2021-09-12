Защитник Лестера: Реал - это честь, команда мечты

Защитник молодежной сборной Франции и "Лестера" Уэсли Фофана рассказал, что хотел бы в будущем выступать за мадридский "Реал".

"Слухи о "Реале" – честь для меня, ведь это команда моей мечты.

Это крупнейший клуб мира, и я мечтаю о том, чтобы играть за него", – рассказал Фофана.