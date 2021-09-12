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Защитник Лестера: Реал - это честь, команда мечты

Англия
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Фофана хотел бы выступать за "сливочных"

Защитник Лестера: Реал - это честь, команда мечты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник молодежной сборной Франции и "Лестера" Уэсли Фофана рассказал, что хотел бы в будущем выступать за мадридский "Реал".

"Слухи о "Реале" – честь для меня, ведь это команда моей мечты.

Это крупнейший клуб мира, и я мечтаю о том, чтобы играть за него", – рассказал Фофана.

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В статье: Реал (Мадрид) Лестер Сити
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Источник:
Marca

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