Салах достиг отметки в 100 голов в рамках АПЛ

В матче 4-го тура АПЛ "Ливерпуль" играет на выезде против "Лидса".

Счет в матче на 20-й минуте встречи открыл првый вингер "красных" Мохамед Салах. Этот забитый мяч стал для египтянина 100-м в рамках чемпионата Англии, для этого форварду понадобилось отыграть 162 поединка в английской лиге.

Салах стал 30-м игроком в истории АПЛ, кому покорилась данная результативная отметка.

