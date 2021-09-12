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Салах достиг отметки в 100 голов в рамках АПЛ
Мохамеду понадобилось 162 матча
Фото: Premier League/Автор - невідомий
В матче 4-го тура АПЛ "Ливерпуль" играет на выезде против "Лидса".
Счет в матче на 20-й минуте встречи открыл првый вингер "красных" Мохамед Салах. Этот забитый мяч стал для египтянина 100-м в рамках чемпионата Англии, для этого форварду понадобилось отыграть 162 поединка в английской лиге.
Салах стал 30-м игроком в истории АПЛ, кому покорилась данная результативная отметка.
100 - Mohamed Salah is the 30th player to have scored 100 Premier League goals, with only four players reaching the milestone in fewer appearances than the Egyptian. King. #LEELIV pic.twitter.com/sSGKd7F9V4— OptaJoe (@OptaJoe) September 12, 2021
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