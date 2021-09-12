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Салах достиг отметки в 100 голов в рамках АПЛ

Англия
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Мохамеду понадобилось 162 матча

Салах достиг отметки в 100 голов в рамках АПЛ

Фото: Premier League/Автор - невідомий

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В матче 4-го тура АПЛ "Ливерпуль" играет на выезде против "Лидса".

Счет в матче на 20-й минуте встречи открыл првый вингер "красных" Мохамед Салах. Этот забитый мяч стал для египтянина 100-м в рамках чемпионата Англии, для этого форварду понадобилось отыграть 162 поединка в английской лиге.

Салах стал 30-м игроком в истории АПЛ, кому покорилась данная результативная отметка.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Лидс Юнайтед
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