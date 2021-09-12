Бьелса: Ливерпуль превзошел нас по всем статьям

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса поделился мыслями после победы над "Ливерпулем" в матче 4-го тура АПЛ.

"Мы нечасто владели инициативой. Они превзошли нас по всем статьям. Я не знаю, почему так сложилось, мне надо разобраться.

Когда мы теряли мяч, они создавали опасный момент. Конечно, меня волнует поражение со счетом 0:3.

Я очень сожалею о произошедшем с их футболистом и на сто процентов уверен, что наш игрок не замышлял ничего плохого. Хотелось бы мне, чтобы этого не случалось", – рассказал Бьелса.