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Бьелса: Ливерпуль превзошел нас по всем статьям
Наставник "Лидса" подвел итоги матча с "красными"
Фото: besoccer.com / Автор: неизвестен
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса поделился мыслями после
"Мы нечасто владели инициативой. Они превзошли нас по всем статьям. Я не знаю, почему так сложилось, мне надо разобраться.
Когда мы теряли мяч, они создавали опасный момент. Конечно, меня волнует поражение со счетом 0:3.
Я очень сожалею о произошедшем с их футболистом и на сто процентов уверен, что наш игрок не замышлял ничего плохого. Хотелось бы мне, чтобы этого не случалось", – рассказал Бьелса.
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