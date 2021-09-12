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Клопп: У Эллиотта смещение, и нашим работникам не удалось это исправить - он в больнице
Наставник "красных" подвел итоги матча с командой Бьелсы
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу над "Лидсом" в матче 4-го тура АПЛ.
"Мы играли действительно хорошо, настоящий топ-футбол. Мы должны были добиться еще лучшего результата, учитывая это. Но 3:0 – это прекрасный итог. Просто мы жадные и хотим забить 5, 6, 7 голов. Мы играли исключительно здорово.
У Эллиотта травма голеностопа. Я слышал, что речь там идет о смещении, и нашим работникам не удалось это исправить, поэтому игрок в больнице. Хочу ли я, чтобы столь юный парень сталкивался с подобным в начале карьеры? Нет. Мы продолжим играть без него, но будем ждать его обратно, поскольку это топ-футболист.
Я видел момент, я видел, что его нога в неестественном положении. Вот почему все в шоке", – рассказал немецкий наставник.
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