Клопп: У Эллиотта смещение, и нашим работникам не удалось это исправить - он в больнице

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу над "Лидсом" в матче 4-го тура АПЛ.

"Мы играли действительно хорошо, настоящий топ-футбол. Мы должны были добиться еще лучшего результата, учитывая это. Но 3:0 – это прекрасный итог. Просто мы жадные и хотим забить 5, 6, 7 голов. Мы играли исключительно здорово.

У Эллиотта травма голеностопа. Я слышал, что речь там идет о смещении, и нашим работникам не удалось это исправить, поэтому игрок в больнице. Хочу ли я, чтобы столь юный парень сталкивался с подобным в начале карьеры? Нет. Мы продолжим играть без него, но будем ждать его обратно, поскольку это топ-футболист.

Я видел момент, я видел, что его нога в неестественном положении. Вот почему все в шоке", – рассказал немецкий наставник.