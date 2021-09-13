Эллиотта прооперируют во вторник – стало известен диагноз

Прояснился диагноз юного полузащитника английского "Ливерпуля" Харви Эллиотта. Вчера, 12 сентября, парень получил тяжелую травму в матче АПЛ против "Лидс Юнайтед", в одном из эпизодов Паскаль Стрейк пошел против Харви в подкате. Игрок хозяев был удален после просмотра арбитром VAR.

Команда Клоппа обыграла "павлинов" со счетом 3:0, однако победу омрачил вывих голеностопа у 18-летнего хавбека. Эллиотта прооперируют во вторник, 14 сентября – об этом сообщают авторитетные британские источники. Сам Харви написал у себя в Instagram следующее: