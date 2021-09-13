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Эллиотта прооперируют во вторник – стало известен диагноз

Англия
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(1 голосов)

Клопп шокирован

Эллиотта прооперируют во вторник – стало известен диагноз

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Прояснился диагноз юного полузащитника английского "Ливерпуля" Харви Эллиотта. Вчера, 12 сентября, парень получил тяжелую травму в матче АПЛ против "Лидс Юнайтед", в одном из эпизодов Паскаль Стрейк пошел против Харви в подкате. Игрок хозяев был удален после просмотра арбитром VAR.

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Команда Клоппа обыграла "павлинов" со счетом 3:0, однако победу омрачил вывих голеностопа у 18-летнего хавбека. Эллиотта прооперируют во вторник, 14 сентября – об этом сообщают авторитетные британские источники. Сам Харви написал у себя в Instagram следующее:

"Спасибо за сообщения, ребята! Дорога к выздоровлению начинается. YNWA!"

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В статье: Ливерпуль Харви Эллиотт
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
13.09.2021 в 10:03
А где диагноз, собственно? Вывих голеностопа, это диагноз?
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Serega1111 (Киев)
13.09.2021 в 10:29
"...вывих голеностопа..."
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