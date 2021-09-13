Сульшер: Роналду может оказаться и в запасе. Я должен давать играть и 36-летнему, и Гринвуду

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду иногда может не попасть в стартовый состав "красных дьяволов". Цитирует тренера манкунианцев портал Goal.com.

"Криштиану очень сильно заботится о своем здоровье, поэтому я знаю, что он быстро восстанавливается. К тому же он проходил предсезонную подготовку, хоть и не с нами. Конечно, важно, чтобы все выходили и бежали. И чтобы он тоже выходил и бежал все 90 минут".