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Сульшер: Роналду может оказаться и в запасе. Я должен давать играть и 36-летнему, и Гринвуду

Англия
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Оле на связи

Сульшер: Роналду может оказаться и в запасе. Я должен давать играть и 36-летнему, и Гринвуду

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду иногда может не попасть в стартовый состав "красных дьяволов". Цитирует тренера манкунианцев портал Goal.com.

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"Криштиану очень сильно заботится о своем здоровье, поэтому я знаю, что он быстро восстанавливается. К тому же он проходил предсезонную подготовку, хоть и не с нами. Конечно, важно, чтобы все выходили и бежали. И чтобы он тоже выходил и бежал все 90 минут".

"У нас матч во вторник в Лиге чемпионов. Посмотрим. В целом, я допускаю, что он может оказаться в запасе. Ему 36. То же самое с Мейсоном Гринвудом, ему 19. И я должен давать играть и ему, и 36-летнему".

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В статье: Криштиану Роналду Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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