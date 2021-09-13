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Экс-судья АПЛ и Марсело Бьелса считают, что Стрейку не нужно было давать красную за фол на Эллиотте

Англия
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Экс-судья АПЛ и Марсело Бьелса считают, что Стрейку не нужно было давать красную за фол на Эллиотте

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший судья АПЛ Марк Клаттенбург и тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьелса высказались об удалении защитника "павлинов" Паскаля Стрейка за фол на хавбеке "Ливерпуля" Харви Эллиотте в матче 4-го тура чемпионата Англии. По предварительным оценкам игрок "красных" пропустит 3 месяца.

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"Помните фол Сона на Андре Гомеше, за который игрока "Тоттенхэма" удалили? Тогда "шпоры" подали апелляцию и добились отмены дисквалификации. "Лидс" вполне может поступать таким же образом и достичь успеха. Мы не видели момент во всей полноте из-за того, насколько ужасна травма Эллиотта, однако с того ракурса, который использовался в реальном времени, все выглядело не так уж и грубо. Судья даже не зафиксировал фол, решив, что мяч был отобран без нарушения", – отметил экс-арбитр.

"Действие Паскаля в отборе не было фолом. Правда, движение тела уже после контакта со снарядом несло в себе опасность для Харви. Я абсолютно уверен, что плохих намерений у моего игрока не было. Я очень сожалею, что такой молодой игрок, играющий на таком высоком уровне, был травмирован. Надеюсь, что он сможет вернуться", – сказал Марсело.

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В статье: Марсело Бьелса Марк Клаттенбург Ливерпуль Лидс Юнайтед Харви Эллиотт Паскаль Стрейк
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Источник:
Daily Mail

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