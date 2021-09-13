  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гари Невилл: В матче с Лидсом Тьяго напоминал мне Скоулза
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гари Невилл: В матче с Лидсом Тьяго напоминал мне Скоулза

Англия
(2 голосов)

Экс-игрок МЮ вспомнил былые времена

Гари Невилл: В матче с Лидсом Тьяго напоминал мне Скоулза

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл оценил игру полузащитника "Ливерпуля" Тьяго Алькантары в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с "Лидс Юнайтед" (3:0).

"В этой игре он напомнил мне Пола Скоулза. В одном из безумных матчей на "Энфилде" этот невысокий парень сумел всё взять под контроль. Глядя на него, понимаешь: всё будет спокойно и мирно. Тьяго играл именно так. На поле шла неистовая игра, все бегали вокруг в отчаянии. А он просто берёт мяч и делает передачу, которая открывает игру", — приводит слова Невилла The Boot Room.

Команда Юргена Клоппа набрала 10 очков в четырёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гари Невилл Тьяго Алькантара Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...