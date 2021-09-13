Гари Невилл: В матче с Лидсом Тьяго напоминал мне Скоулза

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл оценил игру полузащитника "Ливерпуля" Тьяго Алькантары в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с "Лидс Юнайтед" (3:0).

"В этой игре он напомнил мне Пола Скоулза. В одном из безумных матчей на "Энфилде" этот невысокий парень сумел всё взять под контроль. Глядя на него, понимаешь: всё будет спокойно и мирно. Тьяго играл именно так. На поле шла неистовая игра, все бегали вокруг в отчаянии. А он просто берёт мяч и делает передачу, которая открывает игру", — приводит слова Невилла The Boot Room.

Команда Юргена Клоппа набрала 10 очков в четырёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице.