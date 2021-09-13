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Венгер: Думаю в Арсенала получится исправить ситуацию

Англия
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Бывший наставник канониров оптимистически настроен

Венгер: Думаю в Арсенала получится исправить ситуацию

Goal

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Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер оценил игру команды на старте сезона. Подопечные Микеля Артеты в четырёх турах английской Премьер-лиги набрали 3 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице.

"Во-первых, я обычно говорю то, что думаю. В этой ситуации я являюсь болельщиком "Арсенала". Но тема "Арсенала" чувствительная для меня, и сейчас, пожалуй, не лучшее время для разговоров. У команды качественный состав. Я не пессимист в этом отношении. Я действительно считаю, что у них было два сложных матча — с "Челси" и "Манчестер Сити". Когда играешь с "Ман Сити", потери очков весьма вероятны.

Плохой результат был лишь в первой игре с "Брентфордом". После той игры "Арсенал" оказался в положении догоняющего. Я желаю команде поскорее исправить ситуацию. Думаю, у них всё получится", — цитирует Венгера beIN Sports.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон)
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