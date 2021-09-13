"После 0:5 от "Манчестер Сити" я был на самом дне", – Артета рассказал как переживал поражение

Микель Артета рассказал о том как на нём отразилось поражение от "Манчестер Сити" в конце августа (5:0). "После такого ты собой недоволен, ты зол и вымотан", – поделился менеджер.

"После такого ты собой недоволен, ты зол и вымотан. Хочется ударить себя, потому что у тебя ничего не получается, ты не получаешь тот результат, который заслуживаешь. После 0:5 от "Манчестер Сити" я, наверное, был на самом дне.

Затем ты начинаешь анализировать произошедшее, изучать другие мнения, критику, и это, возможно, все усугубляет.

Но затем проявляется важность того, что у тебя есть семья, жена, дети, родители и друзья. В тяжелые моменты они демонстрируют свою преданность тебе.

Меня воодушевила та энергетика, которую я видел в клубе от всех сотрудников, они были полны желания изменить ситуацию. Они не ищут оправданий. Никого не обвиняют. А просто пытаются найти решение.

Не бывает так, что стресс переносится и домой. Но когда видишь бегающих детей, а жена пытается сменить тему, это действительно помогает. И негатив уходит.

Винить футболистов – самое простое: "Они недостаточно хороши, у меня то, у меня это". И потом ты пытаешься загонять их на тренировках. Я так не поступал, потому что они в первую очередь подобного не заслужили", – сказал Артета.

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Напомним, что в 4 турах АПЛ "Арсенал" набрал всего 3 очка и занимает 16 место. Этим летом "гуннеры" потратили на новичков 165 миллионов евро.