Сити удалил продукты с упоминанием Менди с сайта и интернет-магазина

"Манчестер Сити" удалил все продукты, связанные с Бенжаменом Менди со своего сайта и интернет-магазина, сообщает The Telegraph. Игрок подозревается в изнасиловании и пробудет под стражей до 23 января.

Сообщается, что в данный момент невозможно приобрести футболку с именем Менди. Профиль игрока все еще доступен на сайте клуба, но связанные с ним товары отсутствуют.

При запросе "Менди" или "Бенжамен Менди" в клубном интернет-магазине пользователь перенаправляется на главную страницу.

Как сообщает источник, в "Сити" отказались комментировать данную ситуацию.

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Напомним, что в конце августа появились новости, что Бенжамен Менди обвиняется в нескольких случаях изнасилования. Также в деле фигурирует 40-летний мужчина, как ещё один обвиняемый.