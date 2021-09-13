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Фанаты Челси оскорбляли игрока Астон Виллы Джона Макгинна на религиозной почве
Виновные будут наказаны
Фото: Твіттер
В матче "Челси" – "Астон Вилла" фанаты "синих", при подаче Джоном Макгинном углового, начали выкрикивать религиозные кричалки в адрес шотландца. "Аристократы" выступили с заявлением о ситуации.
"Челси" в своем заявлении уточнил, что речь идет о сектарианизме – конфликте на фоне культурных или религиозных различий между группами людей.
В случае конфликтов в Великобритании под сектарианизмом чаще всего имеют в виду оскорбления в адрес католиков со стороны протестантов.
"Нам известно о распространившемся в соцсетях видео, на котором люди в толпе на Стэмфорд Бридж используют оскорбительные выражения антирелигиозного характера.
"Челси" считает все формы дискриминационного поведения абсолютно неприемлемыми, и мы осуждаем используемые выражения.
Клуб работает над выявлением виновных и примет против них самые решительные меры", – говорится в заявлении клуба.
"Астон Вилла" поблагодарила коллег из "Челси" за "быстрые и решительные действия и начало расследования".
Напомним, что матч завершился со счётом 3:0 в пользу "синих". Ромело Лукаку дважды забил в своём первом матче на Стэмфорд Бридж, также отличился Матео Ковачич.
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