АПЛ. Эвертон в группе лидеров после волевой победы над Бернли 

Работа Рафы Бенитеса в “Эвертоне” оставляет пока приятное впечатление. Дело не только в том, что “ириски” набрали десять очков из 12 возможных в четырех стартовых турах АПЛ. Бенитес показывает мастерство управления команды во время матчей, вовремя исправляя свои ошибки и подмечая недочеты у соперника.

Взять, например, матч с “Бернли”. Бенитес где-то неожиданно вышел на поле с тремя центрбеками, где-то опасаясь пары мощных форвардов “Бернли” Вуд - Барнс, где-то – позиционных ошибок своих защитников Кина и Мины.

Но и с тремя центрбеками “Эвертон” позволял “Бернли” создавать хорошие моменты. В первом тайме неплохой шанс был у Вуда, но он не достал до мяча после кросса, затем Браунхилл из хорошего положения пробил прямо в руки Пикфорду. У хозяев же в атаке почти ничего не получалось.

Так было и в стартовые минуты второго тайма. В итоге гости забили. Атака после стандарта вторым темпом и центрбек Ми замкнул подачу Гудмундссона.

Бенитес понимал, что нужно что-то менять, и готов был выпускать Гомеша вместо одного из центрбеков. Но для начала “ириски” отыгрались. Тоже стандарт, тоже подача вторым темпом (в этот раз от Таунсенда) и Кин (тоже центрбек) вколотил мяч в сетку.

Затем на поле появился Гомеш и “Эвертон” перевернул игру. Нельзя сказать, что замена прямо повлияла на ход матча. Но факт остается фактом: “Эвертон” забил два гола за две минуты после вмешательства Бенитеса.

Победный мяч – главный претендент на звание гол тура. Таунсенд с тридцати метров по неимоверной траектории отправил мяч в девятку ворот Поупа. “Бернли” пошел отыгрываться, и сразу пропустил третий. Дукуре увидел брешь в защите гостей и отправил в нее точным пасом Грэя – 3:1.

Таунсенд и Грэй вдвоем обошлись “Эвертону” в два миллиона евро, но они сразу стали чуть не ключевыми игроками в системе Бенитеса. В этом тоже чувствует твердость руки испанского тренера. Трансферы этих двух игроков не вызывали энтузиазма у болельщиков “Эвертона” как и полный игнор Бенитесом Хамеса Родригеса. Но пока все работает.

“Эвертон” четвертый, “Бернли” остается без побед.

Чемпионат Англии, четвертый тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Бернли” 3:1

Голы: Кин 60, Таунсенд 65, Грэй 66 – Ми 53

“Эвертон”: Пикфорд – Мина, Годфри (Гомеш 62), Кин – Коулмэн, Дукуре, Аллан, Динь – Таунсенд, Ришарлисон (Рондон 81), Грэй (Ивоби 87)

“Бернли”: Поуп – Тэйлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Макнил, Браунхилл, Уэствуд, Гудмундссон (Леннон 76) – Барнс (Выдра 76), Вуд (Рожригес 86)

Предупреждения: Таунсенд 53 – Браунхилл 47