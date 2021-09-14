"Зинченко не быстрее меня!" Лидер Манчестер Сити недоволен своими цифрами в FIFA 22

Пресс-служба "Манчестер Сити" выпустила ролик с участием футболистов первой команды – Кевином Де Брюйне и Филом Фоденом. Хавбеки 10 минут отгадывали своих партнеров по статистическим данным с карточек новой версии симулятора FIFA 22. В один момент между бельгийцем и англичанином состоялся занимательный диалог:

"Зина не быстрее меня", – отреагировал на цифры Де Брюйне и сделал недоуменное лицо. "Это ФИФА", – парировал Фил.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский защитник "горожан" Александр Зинченко получил свой рейтинг в футбольном симуляторе FIFA 22.