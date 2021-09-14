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"Зинченко не быстрее меня!" Лидер Манчестер Сити недоволен своими цифрами в FIFA 22

Англия
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(1 голосов)

Брат-близнец Александра недоумевает

"Зинченко не быстрее меня!" Лидер Манчестер Сити недоволен своими цифрами в FIFA 22

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Манчестер Сити" выпустила ролик с участием футболистов первой команды – Кевином Де Брюйне и Филом Фоденом. Хавбеки 10 минут отгадывали своих партнеров по статистическим данным с карточек новой версии симулятора FIFA 22. В один момент между бельгийцем и англичанином состоялся занимательный диалог:

"Зина не быстрее меня", – отреагировал на цифры Де Брюйне и сделал недоуменное лицо.

"Это ФИФА", – парировал Фил.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский защитник "горожан" Александр Зинченко получил свой рейтинг в футбольном симуляторе FIFA 22.

Читайте такжеСтал известен рейтинг Александра Зинченко в FIFA 22

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Кевин Де Брюйне Фил Фоден FIFA 22
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Комментарии (1)
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etueruerd
14.09.2021 в 12:22
Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo ------ bit.do/vsisky
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armik (Киев)
14.09.2021 в 12:22
Родителям и агентам девочек на выданье тоже так кажется.Но, обективная реальность дается нынче путем измерений
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