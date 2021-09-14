Клопп: Ибрагимович - один из лучших игроков в истории футбола

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о нападающем "Милана" Златане Ибрагимовиче.

"Златан, что за игрок! Я видел, как он боролся после травмы. Он вышел и забил в первой же игре. Ибрагимович любит исключительные моменты.

Он один из лучших игроков в истории футбола. Он извлекает из своего тела все до последней капли", — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в Twitter.

Напомним, что Ибрагимович забил гол в матче 3-го тура чемпионата Италии против "Лацио".