  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Ибрагимович - один из лучших игроков в истории футбола
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Ибрагимович - один из лучших игроков в истории футбола

Англия
(1 голосов)

Юрген восхищается игрой Златана

Клопп: Ибрагимович - один из лучших игроков в истории футбола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о нападающем "Милана" Златане Ибрагимовиче.

"Златан, что за игрок! Я видел, как он боролся после травмы. Он вышел и забил в первой же игре. Ибрагимович любит исключительные моменты.

Он один из лучших игроков в истории футбола. Он извлекает из своего тела все до последней капли", — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в Twitter.

Напомним, что Ибрагимович забил гол в матче 3-го тура чемпионата Италии против "Лацио".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...