Джек Уилшир может вернуться в Арсенал

Полузащитник Джек Уилшир прокомментировал слова главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты о нём. Наставник лондонского клуба сказал, что двери "Арсенала" для Джека всегда открыты. Уилшир выступал за "канониров" с 2008 по 2018 год.

"Большую часть своей жизни я провёл в этом клубе. Я многое ему отдал. Мне было очень приятно услышать такое от тренера, с которым я играл и с которым у меня были прекрасные отношения.

Возвращение в "Арсенал" мне помогло бы. Я заинтересован в том, чтобы находиться в окружении футболистов мирового уровня. Уверен, что мы обсудим этот вопрос с клубом в ближайшие дни", — цитирует Уилшира Sky Sports.

Последней командой 29-летнего англичанина был "Борнмут", за который Уилшир провёл 15 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол.