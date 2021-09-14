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Фердинанд: Не стоит переживать о Роналду только потому, что ему уже 36

Англия
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Криштиану все ещё находится в хорошей физической форме

Фердинанд: Не стоит переживать о Роналду только потому, что ему уже 36

Автор невідомий

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд признался, что его веселят рассуждения болельщиков и экспертов о возрасте Криштиану Роналду.

"Мне смешно, когда говорят, что Роналду стал другим. Конечно, он изменился. Все меняются за 10-15 лет. Люди отмечают очевидное. Конечно, он будет другим. Может быть, станет медленнее, чем раньше. Зато думать на поле он стал быстрее. Он знает, как нужно двигаться в штрафной.

Люди слишком много анализируют эту ситуацию, это можно понять, учитывая его статус. Но некоторые вещи, которые я слышу… Он стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне! Я продолжаю повторять: в прошлом сезоне он забил больше Лукаку! Не стоит переживать о Роналду только потому, что ему уже 36. Забудьте об этом, он стал другим. Он отличается от всех 36-летних футболистов в истории игры. В физическом и психологическом плане он на совершенно другом уровне", — сказал Фердинанд в своём подкасте.

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В статье: Криштиану Роналду Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед
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