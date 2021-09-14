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Лидс подал апелляцию на удаление Паскаля Стрёйка
Защитник нанес серьезную травму Элиоту
Getty Images / Global Images Ukraine
"Лидс Юнайтед" подал апелляцию на удаление Паскаля Стрёйка в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем", сообщает Sky Sports.
Защитник "павлинов" был удалён с поля за нанесение тяжёлой травмы игроку красных Харви Эллиотту.
"В игре произошло то, что я не пожелаю никому и никогда. Харви, все мои мысли с тобой. Я опустошён, никогда не хотел, чтобы это произошло. Желаю тебе быстрого восстановления и надеюсь, что ты уже скоро вернёшься на поле", — написал защитник в "Инстаграме".
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