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Лидс подал апелляцию на удаление Паскаля Стрёйка

Англия
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Защитник нанес серьезную травму Элиоту

Лидс подал апелляцию на удаление Паскаля Стрёйка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Лидс Юнайтед" подал апелляцию на удаление Паскаля Стрёйка в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем", сообщает Sky Sports.

Защитник "павлинов" был удалён с поля за нанесение тяжёлой травмы игроку красных Харви Эллиотту.

"В игре произошло то, что я не пожелаю никому и никогда. Харви, все мои мысли с тобой. Я опустошён, никогда не хотел, чтобы это произошло. Желаю тебе быстрого восстановления и надеюсь, что ты уже скоро вернёшься на поле", — написал защитник в "Инстаграме".

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В статье: Лидс Юнайтед Паскаль Стрейк
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