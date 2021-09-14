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Роналду повторил рекорд Касильяса по матчам в Лиге чемпионов и забил во второй встрече подряд

Англия
(7 голосов)

Три мяча в двух играх

Роналду повторил рекорд Касильяса по матчам в Лиге чемпионов и забил во второй встрече подряд

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз". Появление стало 177 для португальца – столько же только у Касильяса.

Форвард забил свой 135 гол в Лиге чемпионов, что также является рекордом.

Португалец повторил рекорд вратаря мадридского "Реала" по матчам в Лиге чемпионов. Испанец провел 177 игр за "сливочных" и "Порту".

53 игры Роналду провел за "МЮ", 101 – за "Реал" и 23 – за "Ювентус".

Напомним, что в прошлом матче за "МЮ" португалец отличился дублем в ворота "Ньюкасла". Это был первый матч Криштиану в футболке "манкунианцев", а также первая игра на Олд Траффорд за "Манчестер" спустя 12 лет.

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В статье: Икер Касильяс Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Порту (Португалия)
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(7 голосов)
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (5)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
14.09.2021 в 20:55
КРІШТІАНО РОНАЛДО - НАЙКРАЩИЙ ФУТБОЛІСТ СВІТУ!!! НАЙКРАЩИЙ БОМБАРДИР В ІСТОРІЇ ФУТБОЛУ!!! Вкотре CR7 підпалив пукани брехливих шизомессозбоченців ЦЕ КРІШТІАНО РОНАЛДО ЩЕ ТІЛЬКИ РОЗІГРІВАЄТЬСЯ - ДЕЛЬФІН ЗАВЖДИ НАБИРАЄ ПІК ФОРМИ ПІД ЗАВЕРШЕННЯ СЕЗОНУ!!!36,5 РОКІВ - ВИСОКА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, ЯКОЇ МОЛОДШІ 30 НЕ ДЕМОНСТРУЮТЬ ВЖЕ ( ДОПІНГованим пенсіонерам-пішоходам таких результатів вже демонструвати не вдасться, яка то печалька...), адже НАЙПОТУЖНІШИЙ У ФУТБОЛІ - КРІШТІАНО РОНАЛДО!!! УДАР РАКЕТА РОНАЛДО В ДІЇ !!!
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+4
0
FCZK-1922 (Кировоград)
14.09.2021 в 20:31
Великий игрок!
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+7
0
Algrab (Костопiль)
14.09.2021 в 20:35
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+2
-6
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
14.09.2021 в 20:44
FCZK-1922 (Кировоград)
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+3
0
Algrab (Костопiль)
14.09.2021 в 20:52
Ну ти Чапман і телепень...Поставити мінус за Роналду...одне слово- довбодятел...
0
-5


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