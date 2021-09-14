Роналду повторил рекорд Касильяса по матчам в Лиге чемпионов и забил во второй встрече подряд

Нападающий "Манчестер Юнайтед" вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз". Появление стало 177 для португальца – столько же только у Касильяса.

Форвард забил свой 135 гол в Лиге чемпионов, что также является рекордом.

Португалец повторил рекорд вратаря мадридского "Реала" по матчам в Лиге чемпионов. Испанец провел 177 игр за "сливочных" и "Порту".

53 игры Роналду провел за "МЮ", 101 – за "Реал" и 23 – за "Ювентус".

Напомним, что в прошлом матче за "МЮ" португалец отличился дублем в ворота "Ньюкасла". Это был первый матч Криштиану в футболке "манкунианцев", а также первая игра на Олд Траффорд за "Манчестер" спустя 12 лет.