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Роналду повторил рекорд Касильяса по матчам в Лиге чемпионов и забил во второй встрече подряд
Три мяча в двух играх
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз". Появление стало 177 для португальца – столько же только у Касильяса.
Форвард забил свой 135 гол в Лиге чемпионов, что также является рекордом.
Португалец повторил рекорд вратаря мадридского "Реала" по матчам в Лиге чемпионов. Испанец провел 177 игр за "сливочных" и "Порту".
53 игры Роналду провел за "МЮ", 101 – за "Реал" и 23 – за "Ювентус".
Напомним, что в прошлом матче за "МЮ" португалец отличился дублем в ворота "Ньюкасла". Это был первый матч Криштиану в футболке "манкунианцев", а также первая игра на Олд Траффорд за "Манчестер" спустя 12 лет.
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