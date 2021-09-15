  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Петер Шмейхель раскритиковал решения Сульшера в матче с Янг Бойз
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петер Шмейхель раскритиковал решения Сульшера в матче с Янг Бойз

Англия
(3 голосов)

Экс-игрок МЮ недоволен заменами, которые произвел норвежец

Петер Шмейхель раскритиковал решения Сульшера в матче с Янг Бойз

Новина українською

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель раскритиковал решения главного тренера Уле-Гуннара Сульшера в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:2).

"Мы всегда можем задавать вопросы о выборе составе, но в данном случае у вас впереди игра с „Вест Хэмом“ в воскресенье, вы проводите первый матч в Лиге чемпионов — так почему бы не сыграть сильнейшим составом? Даже с учётом искусственного газона — просто выиграйте этот матч!

Мэйсон Гринвуд находится в прекрасной форме. Он молодой парень. Он забивает, создаёт моменты не только для себя, но и для других. Да, Варан только пришёл в команду, но я бы хотел видеть этих двоих на поле.

Затем Сульшер снимает с игры Роналду. Мы, как болельщики, хотим видеть Роналду на поле, несмотря на то, что команда осталась в меньшинстве. Если он получит мяч, то может что-то придумать. Они так долго хотели заполучить такого игрока, но Сульшер его меняет и выпускает Марсьяля, которого хотели продать. Это странно. Странно ещё и потому, что Марсьяль плохо играет в обороне. Он не трудяга, а нападающий. Команда играет в меньшинстве, мы не рассчитываем создавать моменты, так зачем выпускать Марсьяля?" — приводит слова Шмейхеля CBS Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петер Шмейхель Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
15.09.2021 в 16:39
И в Украине таких экспертов!!!... Но они клубы не хотят тренировать - только экспертировать.
Ответить
0
0
pyvovarchyk (Львів)
15.09.2021 в 16:13
його сабо покусав?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...