Фернандиньо: У Манчестер Сити были большие шансы подписать Криштиану Роналду

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо прокомментировал ситуацию с переходом португальского форварда Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед". В августе сообщалось, что 36-летний нападающий близок к трансферу в "Сити".

"У "Манчестер Сити" были большие шансы подписать Криштиану Роналду. Его агент приезжал в клуб для продления контрактов Эдерсона, Рубена Диаша, а также он хотел оценить ситуацию с Бернарду Силвой и Жоау Канселу. Конечно, за столом переговоров можно обсудить любого игрока.

Думаю, ожидания от трансфера Роналду повышали шансы на его переход в "Сити". Неудивительно, что вся эта ситуация повлияла не только на болельщиков, но и на обстановку внутри клуба. В итоге ничего не получилось. Роналду не подписал контракт с "Манчестер Сити" и отправился в красную часть города. Жизнь продолжается", — цитирует Фернандиньо ESPN.