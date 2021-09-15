  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фернандиньо: У Манчестер Сити были большие шансы подписать Криштиану Роналду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фернандиньо: У Манчестер Сити были большие шансы подписать Криштиану Роналду

Англия
(1 голосов)

Но ничего не получилось

Фернандиньо: У Манчестер Сити были большие шансы подписать Криштиану Роналду

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо прокомментировал ситуацию с переходом португальского форварда Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед". В августе сообщалось, что 36-летний нападающий близок к трансферу в "Сити".

"У "Манчестер Сити" были большие шансы подписать Криштиану Роналду. Его агент приезжал в клуб для продления контрактов Эдерсона, Рубена Диаша, а также он хотел оценить ситуацию с Бернарду Силвой и Жоау Канселу. Конечно, за столом переговоров можно обсудить любого игрока.

Думаю, ожидания от трансфера Роналду повышали шансы на его переход в "Сити". Неудивительно, что вся эта ситуация повлияла не только на болельщиков, но и на обстановку внутри клуба. В итоге ничего не получилось. Роналду не подписал контракт с "Манчестер Сити" и отправился в красную часть города. Жизнь продолжается", — цитирует Фернандиньо ESPN.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фернандиньо Криштиану Роналду Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...