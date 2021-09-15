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Фернандиньо: У Манчестер Сити были большие шансы подписать Криштиану Роналду
Но ничего не получилось
Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо прокомментировал ситуацию с переходом португальского форварда Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед". В августе сообщалось, что 36-летний нападающий близок к трансферу в "Сити".
"У "Манчестер Сити" были большие шансы подписать Криштиану Роналду. Его агент приезжал в клуб для продления контрактов Эдерсона, Рубена Диаша, а также он хотел оценить ситуацию с Бернарду Силвой и Жоау Канселу. Конечно, за столом переговоров можно обсудить любого игрока.
Думаю, ожидания от трансфера Роналду повышали шансы на его переход в "Сити". Неудивительно, что вся эта ситуация повлияла не только на болельщиков, но и на обстановку внутри клуба. В итоге ничего не получилось. Роналду не подписал контракт с "Манчестер Сити" и отправился в красную часть города. Жизнь продолжается", — цитирует Фернандиньо ESPN.
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