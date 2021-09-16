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Тоттенхэм презентовал третий комплект формы на сезон 2021/2022
Форма выполнена в традиционных тонах
Фото: Твиттер Тоттенхэма
"Тоттенхэм" презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2021/2022. Пресс-служба клуба показала красочный ролик, в котором продемонстрировала новые футболки.
Новая форма "Тоттенхэма" вдохновлена улицами Лондона. На футболках "шпор" присутствуют яркие принты и узоры. Форма выполнена с преобладанием фиолетовой цветовой гаммы.
???? Inspired by Tottenham.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 16, 2021
This is LDN17. ???? pic.twitter.com/WYWWD7HT3Y
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