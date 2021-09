Тоттенхэм презентовал третий комплект формы на сезон 2021/2022

"Тоттенхэм" презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2021/2022. Пресс-служба клуба показала красочный ролик, в котором продемонстрировала новые футболки.

Новая форма "Тоттенхэма" вдохновлена улицами Лондона. На футболках "шпор" присутствуют яркие принты и узоры. Форма выполнена с преобладанием фиолетовой цветовой гаммы.

