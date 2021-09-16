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Тоттенхэм презентовал третий комплект формы на сезон 2021/2022

Англия
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Форма выполнена в традиционных тонах

Тоттенхэм презентовал третий комплект формы на сезон 2021/2022

Фото: Твиттер Тоттенхэма

Новина українською

"Тоттенхэм" презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2021/2022. Пресс-служба клуба показала красочный ролик, в котором продемонстрировала новые футболки.

Новая форма "Тоттенхэма" вдохновлена улицами Лондона. На футболках "шпор" присутствуют яркие принты и узоры. Форма выполнена с преобладанием фиолетовой цветовой гаммы.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон)
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