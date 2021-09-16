Рио Фердинанд: Арсенал взлетит в таблице, если Обамеянг будет забивать

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд оценил выступление "Арсенала" на старте розыгрыша английской Премьер-лиги.

"Самое главное для "Арсенала" — то, что наконец забил Обамеянг, символ клуба. Если он будет хорошо играть и забивать, "Арсенал" взлетит в таблице. После подписания нового контракта Обамеянг никак не мог набрать форму, он долго не забивал. Теперь ему это удалось, и команда должна завестись. Мне бы хотелось, чтобы "Арсенал" исправил положение", — сказал Фердинанд в своём подкасте.

Напомним, что после 4 туров АПЛ Арсенал занимает 16-ю строчку в турнирной таблице с 3 очками в активе.