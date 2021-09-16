Бернли продлил контракт с Шоном Дайчем

"Бернли" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Шоном Дайчем.

Новое соглашение с 50-летним английским специалистом рассчитано до конца июня 2025 года.

Дайч возглавляет "Бернли" с октября 2012 года, при нем команда вернулась в АПЛ. После 4 туров сезона-2021/22 "Бернли" занимает 19-е место в турнирной таблице с 1 очком в 4 матчах.