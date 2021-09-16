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Бернли продлил контракт с Шоном Дайчем
Тренер останется в клубе несмотря на неудачный старт сезона
Burnley
"Бернли" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Шоном Дайчем.
Новое соглашение с 50-летним английским специалистом рассчитано до конца июня 2025 года.
Дайч возглавляет "Бернли" с октября 2012 года, при нем команда вернулась в АПЛ. После 4 туров сезона-2021/22 "Бернли" занимает 19-е место в турнирной таблице с 1 очком в 4 матчах.
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