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Бернли продлил контракт с Шоном Дайчем

Англия
(1 голосов)

Тренер останется в клубе несмотря на неудачный старт сезона

Бернли продлил контракт с Шоном Дайчем

Burnley

Новина українською

"Бернли" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Шоном Дайчем.

Новое соглашение с 50-летним английским специалистом рассчитано до конца июня 2025 года.

Дайч возглавляет "Бернли" с октября 2012 года, при нем команда вернулась в АПЛ. После 4 туров сезона-2021/22 "Бернли" занимает 19-е место в турнирной таблице с 1 очком в 4 матчах.

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В статье: Бернли Шон Дайч
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Комментарии (2)
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TerenceV (Київ)
16.09.2021 в 17:00
Тренер з зовнішністю зірки американського рестлінгу.
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Dortmund 09 (Киев)
16.09.2021 в 16:46
Возможно когда то такая скромная новость и затмит все остальные)
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