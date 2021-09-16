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Скоулз отреагировал на поражение МЮ
По его мнению все из-за психологии
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:2).
"Была большая ошибка в конце игры со стороны Лингарда. Это показывает, что в Европе сложно играть, куда бы вы ни поехали.
Вы должны играть в свою игру. Вы должны быть психологически настроены. Да, они начинали хорошо, но плохое решение в игре может это изменить. Это было плохое касание, плохой подкат, и игра перевернулась с ног на голову.
Уле собрал состав, способный брать большие трофеи, и для этого его пригласили. Единственное отличие — это качество тренеров. У "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуля" есть зарекомендовавшие себя победители. У нас есть Уле, который проделал фантастическую работу по построению состава, сейчас у него есть все эти игроки. Он уже должен выиграть что-то", — приводит слова Скоулза Mirror.
Ответный матч состоится 8 декабря в Манчестере.
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