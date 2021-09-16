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Тимо Вернер может оказаться в Боруссии Д
Руководство шмелей интересуется игроком
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Руководство дортмундской "Боруссия" рассматривает вариант покупки форварда "Челси" Тимо Вернера. Об этом пишен Bild.
По информации источника, немецкий клуб видит в игроке замену норвежцу Эрлингу Холанду, которым интересуются многие европейские команды.
Напомним, Вернер стал игроком "Челси" в июле 2020 года. Синие заплатили за него "РБ Лейпциг" € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.
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