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Тимо Вернер может оказаться в Боруссии Д

Англия
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Руководство шмелей интересуется игроком

Тимо Вернер может оказаться в Боруссии Д

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Руководство дортмундской "Боруссия" рассматривает вариант покупки форварда "Челси" Тимо Вернера. Об этом пишен Bild.

По информации источника, немецкий клуб видит в игроке замену норвежцу Эрлингу Холанду, которым интересуются многие европейские команды.

Напомним, Вернер стал игроком "Челси" в июле 2020 года. Синие заплатили за него "РБ Лейпциг" € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Тимо Вернер
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