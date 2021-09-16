Тимо Вернер может оказаться в Боруссии Д

Руководство дортмундской "Боруссия" рассматривает вариант покупки форварда "Челси" Тимо Вернера. Об этом пишен Bild.

По информации источника, немецкий клуб видит в игроке замену норвежцу Эрлингу Холанду, которым интересуются многие европейские команды.

Напомним, Вернер стал игроком "Челси" в июле 2020 года. Синие заплатили за него "РБ Лейпциг" € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.