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Гари Невилл: Наверное, в Англии сейчас собраны 4 сильнейшие команды мира. Я никогда не видел такой мощной Премьер-лиги
Бывший защитник МЮ восторгается уровнем лиги
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Гари Невилл считает, что АПЛ никогда не была настолько сильной. "У нас никогда не было чемпионской гонки из четырех команд – это может произойти в этом сезоне", – заявил он.
"Не думаю, что я видел в истории Премьер-лиги четыре команды, которые были бы лучше, чем нынешние топ-4. И я не думаю, что видел АПЛ настолько хорошей в плане качества команд.
Возможно, в Англии собраны четыре лучших команды мира. Стартовый состава "Ливерпуля", если он в форме, возможно, является лучшим составом в Премьер-лиге. И о "Ливерпуле" в данный момент даже никто не говорит!
"Манчестер Сити" исключителен, "Челси" невероятно силен, "Манчестер Юнайтед" с приходом Роналду, Варана и Санчо где-то рядом.
У нас никогда не было чемпионской гонки из четырех команд – это может произойти в этом сезоне. Игры, которые мы смотрели, были хорошими. В них была хорошая атмосфера, скорость игры, атлетизм футболистов.
То, что мы наблюдаем, – это абсолютный топ-уровень", – заявил Невилл.
Напомним, что Гари Невилл выступал за "Манчестер Юнайтед" с сезона 1992-1993 и завершил карьеру в 2011 году, став аналитиком на ТВ.
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