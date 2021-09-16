Гари Невилл: Наверное, в Англии сейчас собраны 4 сильнейшие команды мира. Я никогда не видел такой мощной Премьер-лиги

Гари Невилл считает, что АПЛ никогда не была настолько сильной. "У нас никогда не было чемпионской гонки из четырех команд – это может произойти в этом сезоне", – заявил он.

"Не думаю, что я видел в истории Премьер-лиги четыре команды, которые были бы лучше, чем нынешние топ-4. И я не думаю, что видел АПЛ настолько хорошей в плане качества команд.

Возможно, в Англии собраны четыре лучших команды мира. Стартовый состава "Ливерпуля", если он в форме, возможно, является лучшим составом в Премьер-лиге. И о "Ливерпуле" в данный момент даже никто не говорит!

"Манчестер Сити" исключителен, "Челси" невероятно силен, "Манчестер Юнайтед" с приходом Роналду, Варана и Санчо где-то рядом.

У нас никогда не было чемпионской гонки из четырех команд – это может произойти в этом сезоне. Игры, которые мы смотрели, были хорошими. В них была хорошая атмосфера, скорость игры, атлетизм футболистов.

То, что мы наблюдаем, – это абсолютный топ-уровень", – заявил Невилл.

Напомним, что Гари Невилл выступал за "Манчестер Юнайтед" с сезона 1992-1993 и завершил карьеру в 2011 году, став аналитиком на ТВ.