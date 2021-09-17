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Саутгейт хочет, чтобы в штабе национальной сборной Англии работало больше женщин

Англия
(1 голосов)

Гарет на связи

Саутгейт хочет, чтобы в штабе национальной сборной Англии работало больше женщин

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что в штабе сборной Англии должно работать больше женщин. 51-летний специалист считает, что три представителя женского пола на 40 членов штаба – это мало, и нужно брать пример с FA. Цитирует Саутгейта Telegraph.

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"Недостаточно. Футбольная ассоциация Англии – очень разнообразна с точки зрения пола: 38 процентов – женщины. Моя дочь сказала мне: "О, это хорошо, правда, папа?"

"Хорошая мысль. И для меня это очередное отличное напоминание о том, какого мира я хочу для своей дочери, каких возможностей я хочу для нее. Это очень быстро меняет ваш взгляд на женский спорт и возможности для женщин в нашем спорте".

"Женщины практически не занимают тренерские должности в профессиональных мужских видах спорта. В FA уже начали работать над прогрессом гендерного разнообразия, особенно на уровне Совета директоров".

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В статье: Англия Гарет Саутгейт FA
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (5)
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C_Ballack (Днепр)
17.09.2021 в 11:55
Короче динамика такая, что теперь специалистом быть не надо. По этому критерию отбора нет.
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football_soccer (Украина)
17.09.2021 в 11:48
мужик быстро понял что и как надо говорить, что бы не быть уволенным. )) И за права женщин хочет бороться , и приветствует меньшинства , и на коленях стоял бы хоть целый день. Даже в финале Евро отправил бить решающие пенки "блм тусовку" . Ну проиграли, ну и что, за то всем модным движениям угодил )))
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енгельс гассанович (Тернопіль)
17.09.2021 в 11:14
Не дурак..)
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storm_ua (Николаев)
17.09.2021 в 11:02
А как же чёрные, геи, лесбы, трансы..... Расизм однако только женщин упоминать
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Serega1111 (Киев)
17.09.2021 в 11:46
Срочно назначить Саутгейту в помощники двух черных пид...расов! Чтоб ему мало не казалось
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