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Саутгейт хочет, чтобы в штабе национальной сборной Англии работало больше женщин
Гарет на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что в штабе сборной Англии должно работать больше женщин. 51-летний специалист считает, что три представителя женского пола на 40 членов штаба – это мало, и нужно брать пример с FA. Цитирует Саутгейта Telegraph.
"Недостаточно. Футбольная ассоциация Англии – очень разнообразна с точки зрения пола: 38 процентов – женщины. Моя дочь сказала мне: "О, это хорошо, правда, папа?"
"Хорошая мысль. И для меня это очередное отличное напоминание о том, какого мира я хочу для своей дочери, каких возможностей я хочу для нее. Это очень быстро меняет ваш взгляд на женский спорт и возможности для женщин в нашем спорте".
"Женщины практически не занимают тренерские должности в профессиональных мужских видах спорта. В FA уже начали работать над прогрессом гендерного разнообразия, особенно на уровне Совета директоров".
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