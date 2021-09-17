Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украли медали. Защитника Челси ограбили во время поединка с Зенитом
Как в фильмах Гая Ричи…
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Челси" Рис Джеймс сообщил в своем Instagram, что его дом ограбили во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом" (1:0).
"Вечером 14 сентября 2021 года, когда я играл за свой клуб в матче Лиги чемпионов, в мой дом ворвалась группа трусливых грабителей. Им удалось погрузить в машину тяжелый сейф с моими личными вещами. Я никогда не храню свои украшения в доме, поэтому все, что хранилось в сейфе, – это моя медаль победителя Лиги чемпионов, медаль победителя в Суперкубке УЕФА и серебряная медаль ЕВРО-2020. К счастью, это награды, которые у меня не отнять вне зависимости от того, обладаю ли я ими физически".
"Тем не менее, я обращаюсь ко всем болельщикам "Челси" и сборной Англии с просьбой помочь выявить и выдать этих негодяев полиции. Улик против них становится все больше. Полиция, мои друзья, клуб и многие другие поддерживают меня. У нас есть версии о том, кто виноват. Мы приближаемся к справедливости. К счастью, во время взлома никого не было дома, но я хочу сообщить всем, что со мной все в порядке. Я действительно ценю возможность рассказать вам всем о моем несчастье, и я надеюсь, что вместе мы сможем поймать этих людей и восстановить справедливость там, где это необходимо сделать".
Популярное сейчас
- Скрипник — о поражении от Буде-Глимта: Посыпать голову пеплом не будем
- Еврокубковый провал Зари, интерес к Шевченко в Турции. Главные новости за 16 сентября
- Буде-Глимт - Заря 3:1. Униженные в Норвегии
- Стал известен рейтинг Александра Зинченко в FIFA 22
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Роскошная красотка, которая украла сердце главной восходящей звезды сборной Чехии. ФОТО
Новости по теме
- 00:32 Прогнозы на футбол В ожидании разгрома в Лондоне. Челси – Зенит. Прогноз на матч ЛЧ на 14.09.21
- 11:54 Прогнозы на футбол Заточив зуб. Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 11.09.2021
- 01:05 Зарубежные С Менди и Канте. Кого Тухель взял в заявку Челси на финал Лиги чемпионов