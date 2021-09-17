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Украли медали. Защитника Челси ограбили во время поединка с Зенитом

Англия
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Украли медали. Защитника Челси ограбили во время поединка с Зенитом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник лондонского "Челси" Рис Джеймс сообщил в своем Instagram, что его дом ограбили во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом" (1:0).

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"Вечером 14 сентября 2021 года, когда я играл за свой клуб в матче Лиги чемпионов, в мой дом ворвалась группа трусливых грабителей. Им удалось погрузить в машину тяжелый сейф с моими личными вещами. Я никогда не храню свои украшения в доме, поэтому все, что хранилось в сейфе, – это моя медаль победителя Лиги чемпионов, медаль победителя в Суперкубке УЕФА и серебряная медаль ЕВРО-2020. К счастью, это награды, которые у меня не отнять вне зависимости от того, обладаю ли я ими физически".

"Тем не менее, я обращаюсь ко всем болельщикам "Челси" и сборной Англии с просьбой помочь выявить и выдать этих негодяев полиции. Улик против них становится все больше. Полиция, мои друзья, клуб и многие другие поддерживают меня. У нас есть версии о том, кто виноват. Мы приближаемся к справедливости. К счастью, во время взлома никого не было дома, но я хочу сообщить всем, что со мной все в порядке. Я действительно ценю возможность рассказать вам всем о моем несчастье, и я надеюсь, что вместе мы сможем поймать этих людей и восстановить справедливость там, где это необходимо сделать".

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В статье: Челси (Лондон) Рис Джеймс
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Комментарии (1)
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Broterhood
17.09.2021 в 11:55
"Храните ваши деньги в сберегательной кассе, если конечно они у вас есть"
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