МЮ потерял 92 миллиона фунтов за финансовый год. Убытки выросли в 4 раза

"Манчестер Юнайтед" поделился показателями за минувший финансовый год. Доходы снизились более чем на 100 миллионов, а убытки возросли на 300%, приводит статистику The Guardian.

Доход клуба снизился сперва с 627,1 миллиона фунтов до 509 млн, а затем – до 494,1 млн.

Убытки клуба за финансовый год, завершившийся 30 июня, составили 92,2 млн фунтов (23,2 млн – годом ранее). Это связано с влиянием пандемии коронавируса.

Долг "МЮ" снизился с 471,1 млн до 419,5 млн фунтов. Фонд заработной платы вырос на 13,6% – до 322,6 млн фунтов.

"Хотя финансовые последствия пандемии очевидны, также очевидна и наша сила. Все, кто связан с клубом, могут гордиться стойкостью, которую мы продемонстрировали в течение этих испытаний", – заявил управляющий "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд.

Напомним, что этим летом "Манчестер" совершил сразу несколько громких трансферов, оформив сделку Джейдона Санчо за 85 миллионов евро, Рафаэля Варана за 40 и Криштиану Роналду за 15.