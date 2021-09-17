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Мино Райола: Есть вероятность, что Погба вернется в Ювентус
Набивает цену своему клиенту, перед переговорами с "МЮ"?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, высказался о будущем своего клиента. "Есть вероятность что он вернется в "Ювентус", но это зависит и от "Юве"", – заявил он.
"Его контракт истекает в следующем году. Мы поговорим с "Манчестер Юнайтед" и посмотрим.
Наверняка Турин остался в его сердце, и он беспокоится об этих вещах. Есть вероятность что он вернется в "Ювентус", но это зависит и от "Юве"", – сказал Райола в интервью Rai Sport.
Напомним, Погба выступал за "Ювентус" в 2012-2016 годах, после перейдя в "МЮ" за 105 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 60 миллионов евро.
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