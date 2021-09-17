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Пеп Гвардиола: Если не хочешь приезжать на матч – не надо
Менеджер вступил в легкую конфронтацию с фанатами
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Пеп Гвардиола на сегодняшней пресс-конференции заявил, что не будет извиняться перед фанатами, за призыв прийти на матч. "Я не собираюсь извиняться за то, что сказал. Я сказал, что мы будем рады и нам нужна поддержка", – приводит слова менеджера "Сити" Yahoo.Sport.
"Я бы хотел, чтобы больше людей пришло на следующую игру в субботу. Они нам понадобятся, потому что мы устанем. Я приглашаю всю нашу публику в следующую субботу к 15:00 посмотреть матч", – сказал тогда Гвардиола.
В ответ глава клуба болельщиков "Манчестер Сити" Кевин Паркер заявил: "Посещаемость в целом отличная. Гвардиола не понимает, с какими трудностями могут столкнуться некоторые люди, добираясь на игру в среду вечером в 20:00. Он лучший тренер в мире. Но я думаю, что он должен заниматься именно тренерской деятельностью".
"Сказал ли я после игры с "Лейпцигом", мол, разочарован тем, что стадион не переполнен? Интерпретация есть интерпретация. Я не собираюсь извиняться за то, что сказал. Я сказал, что мы будем рады и нам нужна поддержка.
Неважно, сколько людей приходит, но я приглашаю прийти и насладиться игрой, потому что нам нужна поддержка. Я благодарен за поддержку в матче против "Лейпцига". Если ты не можешь приехать, не приезжай. Если хочешь приехать, это честь для нас, если не хочешь – не надо", – сказал Гвардиола.
Напомним, что вместимость домашнего стадиона "Манчестер Сити" Этихад составляет 55 тысяч зрителей. Средняя посещаемость в матчах Премьер-лиги этого сезона составила 51 тысячу.
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