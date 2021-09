Весельчак, разгильдяй, преступник: эволюция Бенжамена Менди от суперзвезды к зэку

К обвинениям в изнасиловании последнее время стоит относиться осторожно.

Разное, знаете ли, бывает. Все же помнят, как Кевина Спейси выгнали из "Карточного домика"? Ложные обвинения развалили актеру карьеру, испортили репутацию и теперь даже после победы в суде он у разбитого корыта.

А сколько раз в подобном обвинялся Роналду? Со счету можно сбиться. Или вот из свежего - Неймар. Девица, подавшая на бразильца в суд, как показала камера, сама же его и избила.

Когда новость об аресте Бенжамена Менди всколыхнула сеть, во Франции вспомнили и Бафе Гомиса, и Франка Рибери, и Лоика Реми - все они проходили по делам о домогательствах, но в итоге вышли сухими из воды.

At Chester Crown Court for @LBCNews @HeartNWNews

awaiting Benjamin Mendy's appearance. The Manchester City footballer is due to enter his plea in relation to four counts of rape and one count of sexual assault #lbcnews #heartnews #mendy pic.twitter.com/0zxvav2aZe — Jacqui McDonald (@jacmcdonald) September 10, 2021

Может быть, что удастся избежать тюрьмы и Менди. Адвокаты у него солидные - лондонская контора Hickman&Rose, ведущая дела семьи трагично погибшего Эмилиано Салы. Но гарантий никто не дает. Дженни Уилшир, представлявшая футболиста на судебном заседании, отказалась от любых комментариев для СМИ. Бенжамен и его сообщник Луи Саа Маттури тоже открыли рот всего по разу - чтоб назвать свои имена.

Суд над ними начнется 24 января. Менди и раньше пропускал матчи пачками, но причины были спортивные. Теперь же он узник частной тюрьмы Altcourse, что к северу от Ливерпуля.

По сети ходит байка, мол, Бен обрадовался, узнав, что его везут в блок для VIP-заключенных, но на самом деле речь шла о блоке "VP", где держат особо уязвимых зэков, преимущественно насильников и стукачей.

Черт его знает, правда это или вымысел, но это явно в стиле Менди - ржать там, где нет места веселью.

***

Грустно наблюдать, как "Ман Сити" стирает все следы присутствия Менди в клубе - так, словно его и не было никогда. Презумпция виновности во всей красе.

Другое дело, что Бен в клубе достал всех, а особенно Гвардиолу, который в 2017-м и был главным инициатором его перехода. За полгода до этого Менди уничтожил правый фланг "Сити" в Лиге чемпионов - и Пеп уболтал шейхов рискнуть. На тот момент 57,5 млн евро были рекордной суммой за игрока обороны, так что "Монако" ломался лишь для виду.

По факту, Вадим Васильев был счастлив. Менди уже тогда был проблемой. Его длинный язык, загулы, опоздания стали городской легендой в Монако.

К тому же, Бен не мог похвастать стабильностью. Перед мощным сезоном с монегасками он играл за "Марсель" так, что экс-хавбек южан Эрик Ди Меко говорил, мол, если ЭТО однажды вызовут в сборную, я съем дохлую крысу.

В итоге Ди Меко ошибся - Менди добрался до сборной. Правда, ненадолго и никакого следа в ней не оставил.

***

Сейчас уже очевидно, что "Ман Сити" так и не увидел лучшую версию Менди. Она навсегда осталась в "Монако".

Уже через неделю после трансфера Бен потянул бедро и лечился три недели; проходит еще месяц - и разрыв связок колена, а это уже 8 месяцев вне игры. Пеп был в шоке:

"Когда иду в подкат, то выставляю вперед левую ногу, она у меня сильнее. В моменте, когда получил травму, я впервые в жизни выставил правую ногу. Потом Гвардиола спросил: "Подожди, я не могу понять, почему ты выставил вперед гребаную правую ногу, а не левую, как обычно?!"

Менди часто делает поступки, которые сам не может объяснить. Например, он побежал отмечать гол со Стерлингом, когда врачи еще не разрешали ему ходить без костылей.

Или вот поцелуй Кевина де Брюйне во время послематчевого интервью.

Benjamin Mendy hijacks Kevin De Bruyne interview to give Manchester City teammate a KISS



https://t.co/LIA8uJ7aXO pic.twitter.com/2zQFwV7o3C — Mirror Football (@MirrorFootball) December 18, 2017

А как вам головной убор Бена? Прямиком из детского сада, все верно.

И еще посты в соцсетях со скоростью света - казалось, Менди тратит больше энергии на них, чем на реабилитацию.

Если вы не знали, как Александр Зинченко получил шанс в "Манчестер Сити", то вот вам ответ. Сам Саша, конечно, тоже пахал как проклятый, но без ошибок 57-миллионного конкурента сказки бы не случилось.

***

Goal.com рассказывал, что Гвардиола однажды собрал команду и толкнул речь, дескать, на публике я с вами до конца, но в раздевалке выскажу все. Ну и первым делом послал Менди. До этого Бен на три часа опоздал на восстановительные процедуры.

Benjamin Mendy injuries & games missed since joining Man City:



2017-18

— Jul to Aug: 2

— Sep to Apr: 43

— Jun to Jul: 0



2018-19

— Sep to Oct: 7

— Nov to Jan: 17

— Jan to Feb: 9

— May to Sep: 7



2019-20

— Sep to Oct: 2



In 2016-17 some argued he was the best LB in the world. pic.twitter.com/lYEjXr9bWj — UtdArena (@utdarena) October 16, 2019

В интервью Telefoot осенью 2018-го защитник обещал, что повзрослел, забросит соцсети и возьмется за ум, но вместо этого Пепу приходилось снова и снова за него оправдываться.

"Возможно, мне надо лучше его понимать; понимать то, откуда он вышел. Например, для Бена нормально пойти и поесть на улице вместе с друзьями сразу после тренировки. Определенно, ему нужно улучшить некоторые вещи".

К слову, идентичные проблемы с вредной едой и поведением сопровождают карьеру Усмана Дембеле. Результат тот же - бесконечные травмы. Современный футбол слишком интенсивен, чтобы можно было без последствий забить на восстановление.

Так что Менди почти не играл. С лета 2018-го он получил аж 10 различных травм, в сумме проведя в АПЛ 43 матча. У Зинченко на этом же отрезке - 55.

Зато как весело было! Вот вам, к примеру, образец высокой моды - Менди дает интервью в бабушкиной косынке. Кажется, Эмерик Лапорт в шоке.

Вот травмированный Бен выбежал на поле целовать Агуэро, чему тот, мягко говоря, не особо рад.

@benmendy23 @aguerosergiokun Sergio not looking to happy gettin a kiss off Mend pic.twitter.com/zJhS9zbJYP — Daniel Walker (@1_walker) January 3, 2019

Однажды Менди изменил геолокацию в своем Instagram, указав, что в разгар сезона находится в Гонконге. Гвардиола на пресс-конференции был застигнут врасплох: "Охренеть, да он счастливчик! Определенно, мне пора заводить Instagram, ведь я этого не знал".

Guardiola's hilarious/sweary reaction to news Mendy might be in Hong Kong pic.twitter.com/tMCFHPS1Pt — Goal (@goal) February 8, 2019

Также около года назад у Менди арестовали его Lamborghini за 500,000 евро, поскольку он ездил без прав и страховки.

Ну и, что называется, веяние эпохи - грубое нарушение карантина. В канун Нового года, когда Великобритания страдала от всплеска COVID, Менди устроил дома вечеринку. "Его фейерверк - это было что-то! Честное слово, лучше, чем в Лондоне", - рассказывал The Sun сосед футболиста.

Но власти настроение Бена не оценили и впаяли условный срок. Во многом из-за него Менди сейчас не выпускают под залог - судья заявил, что он "высокомерно и нагло презрел условия своего освобождения".

***

И вот теперь новый суд, который вполне может закончиться катастрофой.

Зато, опять же, какая эффектная группа поддержки! Засвидетельствовать невиновность футболиста приехали сразу три эффектные дамы - Аннабель (22 года), Матильда (23) и Давия (32). Прямо как в ложе Марата Сафина на Australian Open-2002, только обстоятельства другие.

"Я никогда не видела, чтобы Бен вел себя с женщинами жестоко, зло или неуважительно. Напротив, он всегда хочет, чтобы всем было комфортно. Он просто делает многие вещи, не задумываясь, и не видит опасности, исходящей от некоторых людей", - уверяет Матильда.

По заверениям соседей, эти и другие девушки приезжали в особняк Менди в Честере по несколько раз в неделю. Кто они? Откуда? Какова роль 40-летнего Маттури? В этом теперь будет разбираться суд.

Ну а футбол… Ему в жизни Менди и раньше не было места, а теперь и подавно.