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АПЛ. Ньюкасл и Лидс остаются без побед, сыграв увлекательную ничью

Англия
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Команды забили по голу на Сент-Джеймс Парке, но счет мог быть крупнее

АПЛ. Ньюкасл и Лидс остаются без побед, сыграв увлекательную ничью

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, пятый тур

17 сентября. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”, 50407 зрителей

“Ньюкасл” – “Лидс” 1:1

Голы: Сен-Максимен 44 – Рафинья 13

“Ньюкасл”: Дарлоу – Манкильо (Крафт 81), Хайден, Ласселс, Кларк, Ритчи – Альмирон (Фрейзер 62), Уиллок, Шон Лонгстафф, Жоэлинтон (Мерфи 90+1) – Сен-Максимен

“Лидс”: Мелье – Фирпо, Купер, Эйлинг (Шеклтон 89), Даллас – Филлипс – Джеймс (Робертс 61), Родриго, Клих, Рафинья (Саммервилл 67) – Бэмфорд

Предупреждения: Ритчи 8, Альмирон 39 – Родриго 57, Фирпо 81

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В статье: Марсело Бьелса Стив Брюс Рафинья АПЛ Ньюкасл Лидс Юнайтед Аллан Сан-Максимен
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