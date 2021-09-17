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Арсенал так и не предложил Ляказетту новый контракт. Текущий истечет следующим летом

Англия
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Артета обещал решить вопрос летом

Арсенал так и не предложил Ляказетту новый контракт. Текущий истечет следующим летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Арсенал" пока не предпринимал попыток договорится с нападающим Александром Ляказеттом о продлении контракта, сообщает ESPN. Артета весной обещал, что вопрос будет решен этим летом.

Артета заявил в четверг, что Ляказетт остается ключевой частью его планов, несмотря на неопределенность в отношении будущего нападающего и его скудное игровое время на сегодняшний день.

В этом сезоне нападающий дважды выходил на замену и забил в матче Кубка английской лиги против "Вест Бромвича" (6:0).

Ляказетт выступает за "Арсенал" с июля 2017 года. Он забил 66 голов в 172 матчах за клуб. Этим летом футболистом интересовался мадридский "Атлетико", но в последний день трансферного окна туда вернулся Антуан Гризманн.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Лаказетт
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Источник:
espn.co.uk

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