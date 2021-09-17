Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал так и не предложил Ляказетту новый контракт. Текущий истечет следующим летом
Артета обещал решить вопрос летом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Арсенал" пока не предпринимал попыток договорится с нападающим Александром Ляказеттом о продлении контракта, сообщает ESPN. Артета весной обещал, что вопрос будет решен этим летом.
Артета заявил в четверг, что Ляказетт остается ключевой частью его планов, несмотря на неопределенность в отношении будущего нападающего и его скудное игровое время на сегодняшний день.
В этом сезоне нападающий дважды выходил на замену и забил в матче Кубка английской лиги против "Вест Бромвича" (6:0).
Ляказетт выступает за "Арсенал" с июля 2017 года. Он забил 66 голов в 172 матчах за клуб. Этим летом футболистом интересовался мадридский "Атлетико", но в последний день трансферного окна туда вернулся Антуан Гризманн.
Популярное сейчас
- СМИ: Скрипник в ближайшее время может покинуть Зарю
- Пик карьеры Соболя, польско-российская война Харатина. Наши за границей. Итоги Еврокубковой недели
- Инфицированный коронавирусом форвард Динамо сфотографировался с Жерсоном Родригесом
- Стал известен рейтинг Александра Зинченко в FIFA 22
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО