Мойес сообщил, что Сульшер лично заблокировал уход Лингарда с Манчестер Юнайтед

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Давиде Мойес рассказал, что Оле Гуннар Сульшер лично не захотел снова отпускать полузащитника Джесси Лингард в аренду. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на шотландского специалиста.

Их личная беседа состоялась еще в начале трансферного окна. Тогда уже норвежский наставник был уверен, что хочет оставить английского игрока в команде.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Лингард провел в аренде в "Вест Хэме". За 16 матчей он записал в свой актив 9 голов и 5 ассистов. Также хавбек снова получил вызов в Национальную сборную Англии.

В текущем сезоне Джесси провел за "МЮ" три матча, в которых забил один гол. Во всех поединках он появлялся со скамейки запасных.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего англичанина у 22 млн евро.