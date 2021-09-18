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Барселона хочет подписать Стерлинга в январе

Англия
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На правах аренды

Барселона хочет подписать Стерлинга в январе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает искать варианты усиления на трансферном рынке. Следующим новичком "блауграны" может стать вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. Об этом сообщает Sport.es.

Каталонцы постараются оформить переход на правах аренды уже в ближайший январь. Важными факторами сделки может стать увеличение игровых минут Рахима, а также воссоединение с бывшим одноклубником Серхио Агуэро.

Отметим, что в текущем сезоне Стерлинг выходил на поле в составе "МС" пять раз, и только однажды со стартовых минут. Его место в основе занял новичок "горожан" Джек Грилиш.

Напомним, что контракт англичанина с клубом действителен еще два сезона. 26-летнего Рахима оценивают в 90 млн евро по данным портала Transfermarkt.

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В статье: Барселона Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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Источник:
Sport.es

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