Ливерпуль выставил своего форварда на трансферный рынок

"Ливерпуль" готов продать своего форварда Дивока Ориги уже в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на бывшего игрока сборной Англии Тома Робинсона.

"Мерсисайдцы" готовы были уже летом отпустить бельгийца. Юрген Клопп был очень удивлен, почему клубы не присылали официальных предложений.

В этом сезоне на счету Дивока только один матч - против "Милана" в Лиге чемпионов. Еще в трех поединках АПЛ он даже не попадал в заявку на поединок.

Ориги окончательно проиграл борьбу за конкуренцию в основном составе Диогу Жоте и Роберто Фирмино.

Напомним, что Ориги находится в "Ливерпуле" с 2014-го года. С тех пор он провел в составе "мерсисайдцев" 158 игр, в которых отметился 35 голами и 14 ассистами. Также он дважды уходил в годичную аренду: в "Лилль" и "Вольфсбург".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бельгийца в 12 млн евро.