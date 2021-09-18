Мойес: Главная задача Вест Хэма - Лига чемпионов

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал о целях команды:

"Когда я только пришел в команду, болельщики были терпеливы ко мне и всегда поддерживали. Сейчас они говорят, что видят на поле другую команду, а я вижу совсем другую поддержку. Я вижу положительную, жизнерадостную толпу. Выездная публика просто невероятная, и когда мы принимали "Лестер", на стадионе была просто потрясающая атмосфера.

Мы хотим бросить вызов топ-командам, готов сказать, что мы уже это сделали. У нас неплохо получается играть с лидерами чемпионата, особенно учитывая, что 18 месяцев назад нашей главной задачей было избежать вылета. Теперь же нам нужно двигаться дальше, и главной задачей становится Лига чемпионов", - сказал Мойес.