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Мойес: Главная задача Вест Хэма - Лига чемпионов
Цель не из легких
Главный тренер лондонского "Вест Хэма" поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал о целях команды:
"Когда я только пришел в команду, болельщики были терпеливы ко мне и всегда поддерживали. Сейчас они говорят, что видят на поле другую команду, а я вижу совсем другую поддержку. Я вижу положительную, жизнерадостную толпу. Выездная публика просто невероятная, и когда мы принимали "Лестер", на стадионе была просто потрясающая атмосфера.
Мы хотим бросить вызов топ-командам, готов сказать, что мы уже это сделали. У нас неплохо получается играть с лидерами чемпионата, особенно учитывая, что 18 месяцев назад нашей главной задачей было избежать вылета. Теперь же нам нужно двигаться дальше, и главной задачей становится Лига чемпионов", - сказал Мойес.
Напомним, что в прошлом сезоне "Вест Хэм" финишировал в АПЛ в двух очках от зоны Лиги чемпионов, заняв шестое место. В текущем розыгрыше чемпионата Англии "молотобойцы" после четырех туров расположились на восьмом месте.
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