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Артета имеет полную поддержку руководства Арсенала

Англия
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Он продолжит тренировать команду

Артета имеет полную поддержку руководства Арсенала

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета может не волноваться за свое место работы. Он сохраняет за собой полную поддержку правления клуба. Об этом сообщает football.london.

Несмотря не плохой старт команды в АПЛ, изменений у руля "канониров" не ожидается. Директор клуба Джош Кронке регулярно общается с Артетой и с пониманием относит к нынешней ситуации

Напомним, что после четырех туров Премьер-лиги "Арсенал" занимает 17 место с тремя очками в активе.

Отметим, что контракт Микель Артета с "канонирами" действителен до лета 2023-го года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
football.london

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