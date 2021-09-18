Артета имеет полную поддержку руководства Арсенала

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета может не волноваться за свое место работы. Он сохраняет за собой полную поддержку правления клуба. Об этом сообщает football.london.

Несмотря не плохой старт команды в АПЛ, изменений у руля "канониров" не ожидается. Директор клуба Джош Кронке регулярно общается с Артетой и с пониманием относит к нынешней ситуации

Напомним, что после четырех туров Премьер-лиги "Арсенал" занимает 17 место с тремя очками в активе.

Отметим, что контракт Микель Артета с "канонирами" действителен до лета 2023-го года.