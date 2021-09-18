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Артета имеет полную поддержку руководства Арсенала
Он продолжит тренировать команду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета может не волноваться за свое место работы. Он сохраняет за собой полную поддержку правления клуба. Об этом сообщает football.london.
Несмотря не плохой старт команды в АПЛ, изменений у руля "канониров" не ожидается. Директор клуба Джош Кронке регулярно общается с Артетой и с пониманием относит к нынешней ситуации
Напомним, что после четырех туров Премьер-лиги "Арсенал" занимает 17 место с тремя очками в активе.
Отметим, что контракт Микель Артета с "канонирами" действителен до лета 2023-го года.
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