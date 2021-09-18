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АПЛ. Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0. Долгий сон на Этихаде

Англия
(1 голосов)

Команда Гвардиолы провела блеклый матч

АПЛ. Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0. Долгий сон на Этихаде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, пятый тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Саутгемптон” 0:0

Голы:

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Канселу – Гюндоган, Фернандиньо, Бернарду Силва (Фоден 72) – Стерлинг (Де Брюйне 65), Жезус (Марез 68), Грилиш

“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс (Салису 37), Ливраменто (Перро 86) – Ромеу – Че Адамс (Бройя 68), Эльюнусси, Уорд-Проуз, Редмонд – Адам Армстронг

Предупреждения: Уокер-Питерс 52, Ливраменто 84

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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон" Пеп Гвардиола
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