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АПЛ. Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0. Долгий сон на Этихаде
Команда Гвардиолы провела блеклый матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятый тур. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Саутгемптон” 0:0
Голы:
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Канселу – Гюндоган, Фернандиньо, Бернарду Силва (Фоден 72) – Стерлинг (Де Брюйне 65), Жезус (Марез 68), Грилиш
“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс (Салису 37), Ливраменто (Перро 86) – Ромеу – Че Адамс (Бройя 68), Эльюнусси, Уорд-Проуз, Редмонд – Адам Армстронг
Предупреждения: Уокер-Питерс 52, Ливраменто 84
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